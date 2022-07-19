Гастроэнтеролог рассказала, вредно ли лежать после приема пищи

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Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, вредно ли лежать после приема пищи. Она отметила, что эту привычку нельзя назвать здоровой.

— Когда человек сразу после приема еды решает прилечь или поспать, его пищеварительная система запускает процессы, негативно влияющие на жизнедеятельность организма, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Врач уточнила, что если прилечь после обеда, то желудочный сок поступит в пищевод. Следствием этого станет жжение в груди, кислый привкус во рту или отрыжка.

Кроме того, в желудке остаются непереваренные кусочки еды. Это приводит к увеличению количества болезнетворных микроорганизмов.

Врачи советуют после приема пищи постоять или немного подвигаться. Если такой возможности нет, то лучше посидеть 15–20 минут, затем лечь на диван так, чтобы тело было под углом 45 градусов.

Употребление продуктов с витамином C в составе способствует естественной выработке коллагена в организме. Об этом ранее рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.