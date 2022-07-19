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Пьяный мужчина пытался заживо сжечь своих коллег в строительной бытовке

Араз Салехов
Происшествия
Пьяный мужчина пытался заживо сжечь своих коллег в строительной бытовке
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Отрадное Карта всех событий

Следственный комитет РФ предъявил обвинение мужчине, пытавшемуся заживо сжечь своих коллег в строительной бытовке. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, ночью 15 июля обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился со своими коллегами на территории дома в поселке Отрадное Красногорского городского округа. Там же находилась строительная бытовка, в которой они проживали. Убедившись, что его коллеги находятся в ней, злоумышленник облил ее бензином и поджег. Увидев это, знакомые сумели выбраться из нее, не пострадав.

Вскоре после этого злоумышленника задержали. Им оказался 47-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом». По словам Врадий, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

12 июля в поселке Ильинский Раменского городского округа между женщиной и ее 44-летним бывшим сожителем разгорелась ссора. В ходе конфликта она схватилась за нож и накинулась на обидчика.

Вскоре женщина поняла, что натворила, и сама вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Однако спасти жизнь мужчины медикам не удалось. На следующий день он скончался.

Строительство Следственный комитет город Красногорск
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