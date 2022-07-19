В Петербурге прошла первая тренировка главного военно-морского парада

Фото: Администрация президента РФ

В Санкт-Петербурге состоялась первая ночная тренировка главного военно-морского парада, передает ОТР.

В ней приняли участие семнадцать боевых кораблей и катеров разного класса. Среди них ракетные, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные суда. Они прошли торжественным строем в акватории Невы.

В ходе репетиции были установлены требуемые интервалы движения кораблей, было проверено, как экипажи могут удерживать суда при прохождении фарватера Невы от Благовещенского до Троицкого мостов.

За ходом тренировки наблюдали представители главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы.

Главный военно-морской парад состоится 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, передает издание «Невские новости».

В июне в столице прошел ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений». Почти три тысячи кадет в парадной форме прошли торжественным маршем по Поклонной горе.