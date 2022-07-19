Путин назвал фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» ярким культурным событием

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 30-го международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», который начался в понедельник, 18 июля в Северной столице.

— Вот уже три десятилетия ваш творческий форум радует поклонников эстрадного искусства встречами с отечественными и зарубежными популярными артистами и молодыми талантливыми исполнителями и, благодаря насыщенной, интересной программе и громким именам участников, неизменно становится ярким, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны, — говорится в приветствии президента.

Путин выразил уверенность, что юбилейные концерты обогатят сложившиеся фестивальные традиции, а также запомнятся участникам и гостям теплой, одухотворенной атмосферой и романтикой белых ночей.

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проводится с 1992 года. В текущем году он проходит с 18 по 20 июля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Первый день был посвящен молодым звездам социальных сетей.