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Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге свободы поездок

Георгий Соланович
Общество
Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге свободы поездок
Фото: «Вечерняя Москва»

Паспорт гражданина Российской Федерации в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners по ранжировке паспортов мира по количеству безвизовых направлений опустился на одну строчку и занял 50-е место.

На данный момент российский документ располагается между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины — по нему граждане РФ без визы могут путешествовать по 119 направлениям. По сравнению с январским рейтингом число стран для поездок не изменилось, а 49-я позиция была потеряна из-за изменения положения других стран.

Первое место в рейтинге занял японский паспорт (193 страны без визы), второе место разделили документы Южной Кореи и Сингапура (192 страны), а на третьем месте расположились паспорта Германии, Испании, Финляндии, Италии и Люксембурга (190 стран).

Последнее же место занял паспорт Афганистана — по нему без визы пустят лишь в 27 государств, передает РБК.

Отмена коронавирусных ограничений, которые были введены с марта 2020 года при пересечении сухопутных и водных границ России, позволит наладить организованный туристический поток в страну и упростит процесс выезда из РФ с целью путешествий. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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