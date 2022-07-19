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Минобороны: Российская авиация уничтожила позиции «Правого сектора» в Камышевахе

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российская авиация уничтожила позиции «Правого сектора» в Камышевахе
Фото: Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила до 200 боевиков «Правого сектора»* в результате удара по позициям нацистского формирования в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 19 июля.

— Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские летчики за 24 часа уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Запорожье и Донбассе, а также подбили военную технику украинских солдат в 197 районах.

18 июля в МО заявили, что в результате ракетного удара в Константиновке был поражен пункт дислокации наемников «иностранного легиона» Украины. Также отмечается, что в результате удара было уничтожено до 250 иностранных военных, 12 специальных автомобилей и семь единиц бронетехники.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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