Мавзолей Ленина в Москве закроют для посещения 23 июля

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 9 Карта всех событий

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны России во вторник, 19 июля.

— В связи с подготовкой и проведением на Красной площади торжественных мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Минобороны России, 23 июля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что музыканты Московского высшего общевойскового командного училища исполнили у стен Государственного исторического музея песни военных лет, а также отечественные и иностранные хиты. Отмечается, что выступление состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках».

14 июля стало известно, что Красную площадь временно закрыли для посетителей. Причины закрытия не уточнялись. Ограничение действовало до 18:00 того же дня.