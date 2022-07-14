Красную площадь временно закрыли для посетителей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Красная площадь временно закрыта для посетителей до 18:00 четверга, 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

— Вход для посетителей в Исторический музей будет осуществляться через вход № 3 у памятника Жукову, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что музейный магазин на Никольской также закрылся в 13:00. В Покровский собор посетители могут попасть со стороны Васильевского спуска, говорится в Telegram-канале «Исторический музей. Официально».

13 июля стало известно, что памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому вернули на постамент на Красной площади после завершения основного этапа реставрации. Специалисты во время первого этапа работ устранили многочисленные дефекты, но реставрация продолжается и после возвращения памятника на постамент.

Открытие памятника Минину и Пожарскому после реставрации пройдет в День народного единства в столице на Красной площади. Реставрация памятника началась в 2021 году, а из-за особенностей конструкции монумент не стали перевозить.