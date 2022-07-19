ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ленинградском проспекте

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47 Карта всех событий

На Ленинградском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 19 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 47. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Отмечается, что движение транспорта временно осуществляется по трем полосам, также затруднен проезд автомобилей при съезде на дублер. Жителям столицы порекомендовали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

14 июля сообщалось, что на внешней стороне Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины столкнулись перед пересечением магистрали с Каширским шоссе. В результате аварии погиб один человек.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.