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Андрей Бочкарев: Отечественное ПО получит широкое применение в строительной отрасли Москвы

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: Отечественное ПО получит широкое применение в строительной отрасли Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Внедрение новейших информационных технологий и дальнейшая цифровизация всей строительной отрасли проходит на фоне перехода на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 19 июля.

— Мы продолжаем цифровизацию строительной отрасли, внедрение новейших информационных технологий и используем для этого по максимуму отечественное программное обеспечение. Так, уже сегодня для реализации московских проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России, — рассказал он.

Глава Строительного комплекса добавил, что отечественное ПО активно применяется в процессе проектирования и организации среды общих данных. Его слова подтвердил директор ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрий Чумачков.

— Если раньше в работе были только чертежи и схемы, доступные для понимания узкому кругу специалистов, то сейчас мы делаем полноценные 3D-модели, позволяющие рассмотреть проект во всех деталях, изготавливаем макеты в технике трехмерной печати, а в некоторых случаях готовим полноценные видеопрезентации высокого качества, — дополнил руководитель «ГлавАПУ».

Кроме того, применение новейших информационных систем позволяет обеспечить самое высокое качество разрабатываемых проектов, реализация которых способствует улучшению городской среды, комфортной, безопасной и привлекательной для каждого жителя, резюмировал Чумачков.

До этого Бочкарев поделился, что с начала текущего года жители 100 домов приступили к переезду в новостройки в рамках программы реновации.

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