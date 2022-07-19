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Песков: Заявления МО Украины о захвате Крыма подтверждают оправданность спецоперации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Заявления МО Украины о захвате Крыма подтверждают оправданность спецоперации
Фото: Администрация президента РФ

Заявления Минобороны Украины о планах по уничтожению Черноморского флота РФ и захвату Крымского полуострова в очередной раз доказывают оправданность специальной военной операции (СВО) ВС России. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого замглавы МО Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ с помощью западного вооружения готовятся потопить Черноморский флот России и отвоевать полуостров Крым. По его словам, Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет, а также ожидает получения ракет большой дальности из-за рубежа.

Гаврилов также подчеркнул, украинские власти должны решить, как вернуть себе полуостров — дипломатическим или военным путем.

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