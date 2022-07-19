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В Минобороны Украины заявили о намерении потопить российский флот и отвоевать Крым

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны Украины заявили о намерении потопить российский флот и отвоевать Крым
Фото: Минобороны РФ

Украина с помощью западного вооружения готовится потопить Черноморский флот России и отвоевать полуостров Крым. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны республики Владимир Гаврилов во вторник, 19 июля.

По его словам, Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет, а также ожидает получения ракет большой дальности из-за рубежа.

— Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот, — заявил Гаврилов.

Он добавил, что Киев обсуждает с Западом возможность атаки на Крым. По словам Гаврилова, украинские власти должны решить, как вернуть себе полуостров — дипломатическим или военным путем, сообщает РИА Новости.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны и располагают миллионом бойцов для того, чтобы выполнить приказ командования. Глава МО уточнил, что в выполнении стоящих перед Украиной задач должны помочь западные вооружения.

16 июля представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Так он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.

Украина Крым Черноморский флот
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