Климатолог рассказал о проблеме дефицита пресной воды

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Проблема дефицита питьевой воды связана с тем, что пресная вода распределена по земному шару неравномерно. Об этом сообщил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Эксперт отметил, что в России дефицит пресной воды наблюдается в Краснодарском крае. Но в целом по стране ситуацию можно назвать благоприятной.

— Наша страна относительно богата водными ресурсами. У нас есть мощные реки, водохранилища, поэтому мы находимся в числе стран с благоприятными водными ресурсами, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В мире проблема с пресной водой наблюдается в Африке и Средней Азии. В этих странах есть проблемы с финансовыми и научно-техническими возможностями для опреснения воды.

Ранее экологи сообщили о возможной засухе в Сибири. Некогда полный Енисей начал мелеть. Вода уходит рекордно быстро, оставляя вместо себя дюны. Мониторинг показывает, что уровень воды за последний месяц упал на метр, передает издание argumenti.ru.

До этого климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев прокомментировал погодные аномалии в Петербурге.