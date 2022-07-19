Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47 Карта всех событий

Движение на Ленинградском проспекте удалось восстановить после аварии. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 19 июля, авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 47. Движение транспорта временно осуществлялось по трем полосам, также был затруднен проезд автомобилей при съезде на дублер.

Также стало известно, что число аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось. Так, с начала года в столице зарегистрировано 918 ДТП, что на четыре процента меньше аналогичного показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 954 аварии.