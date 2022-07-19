Движение двух автобусных маршрутов ограничат на западе Москвы 30 июля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 19 июля.

— Автобусы 229 и 829 в обе стороны пойдут по улице Крылатские Холмы. Сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке «Стоматологическая поликлиника № 5», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать.

В связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта в Конаковском проезде. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно. Ограничения продлятся до 25 августа, уточнили в ведомстве.

Также стало известно о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников по причине проведения строительных работ и концертов.