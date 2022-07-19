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Жигалова объяснила желание Лепса купить права на песни Шатунова

Анастасия Колоскова
Общество
Жигалова объяснила желание Лепса купить права на песни Шатунова
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Журналистка Алена Жигалова сделала предположение о том, с какой целью Григорий Лепс намеревается приобрести права на песни ушедшего из жизни Юрия Шатунова.

— Зачем Лепсу песни? Своим голосом перепевать? А может, это подарок для его внука, который скоро родится. Представляете, что годиков через пятнадцать Лепс-младший перепоет эти песни, — заявила журналистка в эфире своего YouTube-шоу «Алена блин! говорит».

Ранее Григорий Лепс сообщил, что хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова. Как отметил музыкант, для артиста угадать, какая композиция может стать потенциальным хитом, очень сложно, такое произведение можно искать всю жизнь.

Критик Сергей Соседов считает, что Лепс хочет купить права на эти песни не для себя. У исполнителя есть продюсерский центр, и он помогает молодым исполнителям. Соседов убежден, что песни Шатунова может спеть кто угодно — любые новые молодые исполнители.

Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.

Авторские права Григорий Лепс Юрий Шатунов
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