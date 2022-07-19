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Вирусолог объяснил важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог объяснил важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил о важности вакцинации от коронавируса, которая защищает от всех подвидов COVID-19.

— Вакцина «Спутник V» сделана против нулевого, старого, первого, уханьского штамма, и она эффективна и против всех подвидов «омикрона», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Он отметил, что и после вакцинации можно заболеть коронавирусом, но течение болезни будет легким.

Вирусолог добавил, что все штаммы «омикрона» обладают повышенной заразностью. В связи с этим необходимо пройти вакцинацию и ревакцинацию перед осенне-зимним периодом.

В некоторых регионах страны снова возобновляется масочный режим. О том, с чем связано возобновление мер предосторожности, «Вечерней Москве» рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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