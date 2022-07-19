Сенатор Святенко: Курсы подготовки к участию в грантовых программах повысят качество социальных проектов

Фото: Пресс-служба Совфеда

В столичном центре «Моя карьера» стартовала регистрация на курс по подготовке к заявочной кампании проекта «Москва — добрый город». Об этом сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко во вторник, 19 июля.

— Развитие кадрового потенциала, профессиональных навыков в сфере НКО имеет огромное значение: люди, которые приходят в третий сектор, имеют совершенно разный опыт как жизненный, так и профессиональный. Даже если у человека есть блестящая идея, нужно четко просчитывать параметры проекта, его бюджетирование, — подчеркнула она.

По словам сенатора, без этой части проекта невозможно участвовать в городских конкурсах, получать грантовую поддержку как от бюджета, так и от коммерческих компаний. Открытый трехнедельный курс поможет волонтерам, руководителям, специалистам НКО получить необходимые знания и навыки.

В этом году занятия по темам разделов впервые будут проводить эксперты комиссии, которые оценивают заявки конкурса грантов «Москва — добрый город». Это даст возможность участникам курса получить знания из первых рук и увидеть новые горизонты для своих проектов и идей, передает агентство городских новостей «Москва».

Прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) завершился. Отмечается, что финальный список допущенных к участию в конкурсе НКО будет опубликован 26 июля, а победители станут известны 26 сентября.