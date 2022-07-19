«Могут перегнуть палку»: Эдгард Запашный рассказал о цензуре в КВН

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о цензуре в КВН, высоко оценив качество юмора в проекте.

По его мнению, команды КВН демонстрируют не только интеллектуальный юмор, но и юмор «на злобу дня». Среди коллективов, которые «держат руку на пульсе», цирковой артист выделил команду «РУДН». По его мнению, участники последней не боятся шутить на политические темы, в том числе касательно самых высокопоставленных лиц страны. Однако Запашный отметил, что цензура в проекте все-таки присутствует.

— Но, конечно же, в КВН есть цензура. И это правильно. Иначе когда ты молодежи даешь возможность чудить, она может где-то перегнуть палку, — цитирует дрессировщика КП.

Артист назвал главным цензором в шоу его основателя Александра Маслякова и выразил мнение, что благодаря этому КВН ждет долголетие.

Ранее Эдгард Запашный в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своем отношении к культуре отмены, уходе западных брендов и помощи, оказывающейся циркам Донбасса.