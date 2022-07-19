Более 130 лифтов установили в Москве с начала года

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Специалисты в рамках программы капитального ремонта установили в столице более 130 лифтов с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы во вторник, 19 июля.

Отмечается, что сейчас ведется монтаж еще 89 лифтов, также замене подлежат подъемники, которые отслужили 25 лет. При этом в настоящее время уже реализована половина годового плана замены лифтового оборудования.

— Процесс установки происходит в зависимости от этажности здания и в основном занимает 45 дней. При наличии в одном подъезде больше одного лифта, замена производится по очереди. Для удобства жителей остальные лифты остаются в рабочем состоянии, — говорится в сообщении.

По словам генеральный директор АО «Мослифт» Вартана Авакяна, лифты нового поколения «Стриж» полностью соответствуют всем требованиям безопасности. Их грузоподъемность составляет от 400 до 1000 килограмм.

С начала года москвичи направили в сервис «Вызов мастера» более ста тысяч заявок по вопросам ЖКХ. При этом большинство заявок касается неисправности освещения в подъезде, работа лифтов, теплоснабжение и электрика, уборка в подъезде.