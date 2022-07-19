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Херсонские власти заявили о попадании в Антоновский мост при обстреле ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Херсонские власти заявили о попадании в Антоновский мост при обстреле ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные в ходе обстрела Херсона попали в Антоновский мост, пролегающий через Днепр. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов во вторник, 19 июля.

— По мосту был нанесен удар. Есть попадания. Мост функционирует. Жертв и разрушений нет. Ударили без последствий для жизни людей, — передает его слова РИА Новости.

ВС Украины выпустили шесть ракет по Херсону 19 июля, однако системам ПВО удалось сбить пять боеголовок. По словам Стремоусова, огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого Стремоусов заявил, что практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС Украины в Херсонской области уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах. До этого он сообщил, что правительству Украины стоит забыть о регионе как о своей территории и оставить фантазии насчет ее возвращения. По его словам, регион продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав РФ, а тысячи жителей области уже получили российские паспорта.

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