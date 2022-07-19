Мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, МКАД, 65-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На 65-ом километре внешней стороны МКАД мужчина упал с эстакады на проезжую часть. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, примерно в 17:00 по московскому времени на 65-ом километре внешней стороны МКАД мужчина упал с эстакады на проезжающий автомобиль Porshe. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» уточнили, что движение транспорта на данном участке затруднено.

Также стали известны подробности смертельного ДТП на 22-м километре МКАД. Жертвой происшествия стал один человек, двое пострадали.