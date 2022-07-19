Нутрициолог назвал признаки серьезного дефицита витамина А

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Признаками дефицита витамина А у человека могут быть проблемы с кожей, зрением, а также разного рода инфекции. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

— Если вы не получаете достаточного количества витамина А в своем рационе, у вас может возникнуть риск развития его дефицита. Со временем это может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, включая проблемы со зрением, снижение иммунитета и смерть, — отметил специалист.

По его словам, в первую очередь люди, испытывающие дефицит витамина А, сталкиваются с такими проявлениями на коже, как сухость, шелушение и зуд.

К более серьезным признакам, требующим немедленного обращения к врачу, относятся куриная слепота — когда человек плохо видит при слабом освещении. Кроме того, последствиями дефицита может стать ксерофтальмия — заболевание, при котором глаза становятся очень сухими и покрываются корками. Также о недостатке этого важного для здоровья витамина могут сигнализировать частые инфекции, пигментные пятна и глазное заболевание кератомаляция, которое связано с высыханием и помутнением роговицы, рассказал Строков.

Он напомнил, что витамин А можно получить из таких продуктов, как оранжевые овощи, рыба и молоко, пишет «МедикФорум».

До этого врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил популярные фрукты, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови.