Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти на 200 станциях метро появятся новые медиаэкраны

Лейла Алиева
Город
Почти на 200 станциях метро появятся новые медиаэкраны
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Специалисты начали монтировать новые медиаэкраны в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 19 июля.

— В Московском метрополитене начали монтировать новые медиаэкраны — так мы продолжаем расширять систему трансляции контента. Они появятся на 199 станциях, — говорится в сообщении.

На экранах москвичам покажут все самое интересное о городском транспорте: информацию о новых сервисах, важный социальный контент и многое другое.

До этого стало известно, что в столице ограничат движение транспортных средств на нескольких улицах в связи с проведением строительных работ и велогонки. Так, схема движения изменится недалеко от станции метро «Нагорная» — на пересечении проектируемого проезда № 3735 и Электролитного проезда. С 21 июля по 21 сентября на участке будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. По этой же причине с 22 июля по 30 октября будут введены ограничения на передвижение в Таможенном проезде.

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте