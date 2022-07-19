Почти на 200 станциях метро появятся новые медиаэкраны

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Специалисты начали монтировать новые медиаэкраны в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 19 июля.

— В Московском метрополитене начали монтировать новые медиаэкраны — так мы продолжаем расширять систему трансляции контента. Они появятся на 199 станциях, — говорится в сообщении.

На экранах москвичам покажут все самое интересное о городском транспорте: информацию о новых сервисах, важный социальный контент и многое другое.

До этого стало известно, что в столице ограничат движение транспортных средств на нескольких улицах в связи с проведением строительных работ и велогонки. Так, схема движения изменится недалеко от станции метро «Нагорная» — на пересечении проектируемого проезда № 3735 и Электролитного проезда. С 21 июля по 21 сентября на участке будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. По этой же причине с 22 июля по 30 октября будут введены ограничения на передвижение в Таможенном проезде.