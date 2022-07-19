«Ушел хороший человек»: Оскар Кучера рассказал о характере Русланы Писанки

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Телеведущий Оскар Кучера выразил сожаление по поводу ухода из жизни актрисы Русланы Писанки, отметив ее достоинства как профессионала.

— Мне действительно очень жаль. Ушел хороший человек, хорошая актриса. Она была веселой, доброй, компанейской. Она обладала чувством юмора и правильным отношением к профессии, — отметил Кучера.

Телеведущий назвал актрису хорошим партнером. По словам Кучеры, ему приносили большое удовольствие и работа с Писанкой, и просто встречи с ней в обычной жизни, пишет «Газета.ru».

В «Сватах» Руслана Писанка исполнила роль вожатой Нины Сергеевны. Также ее можно было увидеть в проектах «Петя Великолепный» и «Такси для ангела». Российским телезрителям Писанка запомнилась по программе «Страна Советов», которая выходила на телеканале НТВ в 2003–2004 годах. На Украине она вела прогноз погоды и реалити-шоу.

О смерти актрисы стало известно 19 июля. Ей было 56 лет. Известно, что последние годы актриса провела в Германии, где проходила лечение.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Русланы Писанки выразила также ее коллега по сериалу «Сваты», актриса Олеся Железняк.