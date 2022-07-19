Мужчина получил ранения в результате стрельбы на юго-востоке Москвы

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Сотрудники полиции в столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу во вторник, 19 июля.

По данным ведомства, возле жилого дома в районе Перовского шоссе между двумя мужчинами возник конфликт на бытовой почве. В результате один из них достал травматическое оружие и нанес ранения второму, после чего скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

— В ходе розыска полицейские по горячим следам задержали 34-летнего подозреваемого. Мужчину доставят в органы следствия для дальнейшего разбирательства, — заключили в пресс-службе.

Накануне мужчина до смерти избил своего 50-летнего знакомого в ходе пьяной потасовки. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».