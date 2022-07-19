Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина получил ранения в результате стрельбы на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина получил ранения в результате стрельбы на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Сотрудники полиции в столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу во вторник, 19 июля.

По данным ведомства, возле жилого дома в районе Перовского шоссе между двумя мужчинами возник конфликт на бытовой почве. В результате один из них достал травматическое оружие и нанес ранения второму, после чего скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

— В ходе розыска полицейские по горячим следам задержали 34-летнего подозреваемого. Мужчину доставят в органы следствия для дальнейшего разбирательства, — заключили в пресс-службе.

Накануне мужчина до смерти избил своего 50-летнего знакомого в ходе пьяной потасовки. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Москва МВД Район Перово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте