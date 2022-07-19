Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Профессор Калинченко объяснила, почему мужчины не разбираются в оттенках цветов

Анастасия Колоскова
Общество
Профессор Калинченко объяснила, почему мужчины не разбираются в оттенках цветов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мужчины чаще женщин страдают дальтонизмом, из-за чего плохо различают оттенки цветов. Об этом сообщила заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

— Это генетическое заболевание, которое чаще всего передается по материнской линии, оно не лечится, — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что врачи не всегда своевременно замечают дальтонизм. По словам профессора, это заболевание встречается у каждого 12-го новорожденного мальчика, передает Общественная Служба Новостей.

До этого врач-нутрициолог Игорь Строков назвал признаки серьезного дефицита витамина А. По его словам, в первую очередь люди сталкиваются с такими проявлениями на коже, как сухость, шелушение и зуд.

К более серьезным признакам, требующим немедленного обращения к врачу, относятся куриная слепота — когда человек плохо видит при слабом освещении. Кроме того, последствиями дефицита может стать ксерофтальмия — заболевание, при котором глаза становятся очень сухими и покрываются корками. Также о недостатке этого важного для здоровья витамина могут сигнализировать частые инфекции, пигментные пятна и глазное заболевание кератомаляция, которая связана с высыханием и помутнением роговицы.

Здоровье Мужчины Зрение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте