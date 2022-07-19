Профессор Калинченко объяснила, почему мужчины не разбираются в оттенках цветов

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Мужчины чаще женщин страдают дальтонизмом, из-за чего плохо различают оттенки цветов. Об этом сообщила заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

— Это генетическое заболевание, которое чаще всего передается по материнской линии, оно не лечится, — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что врачи не всегда своевременно замечают дальтонизм. По словам профессора, это заболевание встречается у каждого 12-го новорожденного мальчика, передает Общественная Служба Новостей.

До этого врач-нутрициолог Игорь Строков назвал признаки серьезного дефицита витамина А. По его словам, в первую очередь люди сталкиваются с такими проявлениями на коже, как сухость, шелушение и зуд.

К более серьезным признакам, требующим немедленного обращения к врачу, относятся куриная слепота — когда человек плохо видит при слабом освещении. Кроме того, последствиями дефицита может стать ксерофтальмия — заболевание, при котором глаза становятся очень сухими и покрываются корками. Также о недостатке этого важного для здоровья витамина могут сигнализировать частые инфекции, пигментные пятна и глазное заболевание кератомаляция, которая связана с высыханием и помутнением роговицы.