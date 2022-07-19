В Китае зафиксировали случай заражения человека бубонной чумой

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В Китае выявили один случай заболевания человека бубонной чумой. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает издание Toutiao.

Уточняется, что чуму диагностировали у пациента в Нинся-Хуэйском автономном районе страны. Власти решили ввести в районе четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

Предполагается, что бубонная чума была завезена в страну из-за рубежа. Также китайские медики не исключают, что инфицированный уже успел побывать в нескольких местах. Скорее всего, он также общался с большим количеством людей после возвращения на родину, передает издание.

До этого стало известно, что более десяти человек на юге Танзании заразились неизвестной болезнью, трое из них умерли. По словам главы медицинской службы страны Айфело Сичвале, вспышка произошла в области Линди. Так, в одну из местных больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью. Сейчас в стране всего 11 заболевших.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.