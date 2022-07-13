Три человека скончались от неизвестной болезни в Танзании

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Более десяти человек на юге Танзании заразились неизвестной болезнью. Об этом в среду, 13 июля, сообщило местное издание Citizen.

Уточняется, что для неизвестного недуга характерно обильное кровотечение из носа. Уже три человека, заразившихся данной болезнью, скончались.

По словам главы медицинской службы страны Айфело Сичвале, вспышка произошла в области Линди. Так, в одну из местных больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью, сейчас в стране всего 11 заболевших.

Президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. Так, переносчиками могли оказаться некоторые виды диких животных, которым пришлось селиться возле людей, передает РИА Новости.

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу 20 мая для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Позже стало известно, что первая в мире смерть человека от оспы обезьян была зафиксирована в Нигерии, где по состоянию на 30 мая заболел 21 человек.