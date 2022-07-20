Назван топ-10 мужских имен, перед которыми не могут устоять женщины

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Все знают, что женщины любят ушами, а это значит, что дамы не могут игнорировать и звучание мужских имен. Есть некоторые мужские имена, которые удивительным образом привлекают женщин. Список для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Александр

Имя Александр, означающее защитник, подходит сильным мужчинам и наделяет своих носителей сильной энергетикой и харизмой.

Дмитрий

Обладатели этого имени — активные, сообразительные и настойчивые. Они легко находят самый быстрый путь к достижению поставленных целей, в том числе и к женскому сердцу. Дмитрий означает «последователь Деметры».

Елисей

Имя, означающее «доброжелательный», одновременно простое и сильное, неизменно притягивает женщин.

Эрик

Это имя викингов навевает мысли о высоком и хорошо сложенном мужчине, закутанном в мех. Эрик означает «вечный правитель».

Феликс

Феликс — энергичное и жизнерадостное имя со счастливым значением. Оно означает «счастливый, удачливый».

Григорий

Звучит как имя мужчины с сексуальным телом. Григорий (в оригинале Грегор) означает «начеку».

Роман

Это имя говорит само за себя, обладатели этого имени — неисправимые романтики и покорители женских сердец.

Давид

Это имя в переводе с иврита означает «любимый» и во многом предопределяет судьбу своего обладателя.

Максим

Рожденные с этим именем мужчины обладают необычайным обаянием и харизмой, часто являются магнитами для противоположного пола.

Игнат

Имя Игнат с латинского переводится как «огненный». Обладатели этого имени — страстные и увлекающиеся натуры, которые всегда в поиске новых ощущений.