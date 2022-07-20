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«Не могу оторваться от него»: Новая возлюбленная Прилучного об актере

Егор Провоторов
Общество
«Не могу оторваться от него»: Новая возлюбленная Прилучного об актере
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Российские актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный проводят вместе большое количество времени не только на съемочной площадке, но и в путешествиях. Артистка накануне заметила, что «не в силах оторваться» от потенциального возлюбленного.

Больше месяца назад в интернете ходило множество слухов о том, что актеры узаконили отношения в одном из столичных ЗАГСов. При этом сами знаменитости продолжают хранить молчание об этом. Между тем Прилучный познакомил коллегу по сериалу «В клетке» с детьми, пишет портал StarHit.

— Не могу оторваться от Прилучного. Затянул в съемочный процесс, — написала Зепюр в соцсетях и подкрепила пост совместной фотографией с актером.

Выяснилось, что искра между двумя звездами пробежала еще несколько лет назад. Тогда Прилучный был женат на другой актрисе Агате Муцениеце, однако это не мешало ему привлекать внимание со стороны других женщин и девушек.

В конце мая Зепюр Брютян на фоне слухов об их тайной свадьбе со звездой «Мажора» Павлом Прилучным опубликовала в соцсетях видео, на котором хорошо заметно кольцо на правой руке актера.

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