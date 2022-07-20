Продлен прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы в сфере туризма

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Продлен прием заявок на получение грантов в сфере делового и молодежного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

Уточняются, что на финансовую поддержку могут претендовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые планируют в период с 3 августа по 30 ноября проводить в столице конференции, конгрессы, форумы и корпоративно-деловые встречи. Кроме того, получить грант могут также организаторы различных мероприятий для молодежи. Выделенное финансирование восполнит часть затрат на аренду помещений и оборудования.

— Гранты позволят проводить больше конференций, научных форумов и конгрессов, популяризировать научные знания, здоровый образ жизни, культурные и национальные традиции. По результатам первого потока заявочной кампании, который завершился 7 июля, мы увидели большую заинтересованность в такой помощи. Именно поэтому было принято решение продлить заявочную кампанию почти до конца сентября, чтобы как можно больше участников могли претендовать на финансовую поддержку, — отметил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

Он также рассказал об условиях получения гранта: необходимо, чтобы мероприятие организации длилось не менее двух дней и включало экскурсионную программу по столице. Кроме того, в нем должны участвовать не менее 100 человек, а 20 процентов из них нужно разместить в столичных гостиницах. Грант выделят после предоставления отчетных документов, его сумма зависит от количества участников.

На официальном сайте мэра столицы отмечается, что заявка предоставляется в письменном виде вместе с пакетом документов минимум за две недели до самого мероприятия. Подать ее можно до 23 сентября на сайте Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы.

Накануне, 19 июля, сообщалось о старте приема заявок на участие в технологическом конкурсе Auto Tech 2022.