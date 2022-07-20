«Отрицательная динамика»: как изменятся цены на аренду жилья осенью 2022 года

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Аренда однокомнатной квартиры в России подешевела на 13 процентов с начала текущего года. Такие данные приводит портал «Мир квартир». Согласно информации агрегатора, сегодня снять однокомнатную квартиру в Москве в среднем можно за 39 194 тысячи рублей, что на 12,9 процента ниже, чем было в прошлом полугодии. «Вечерняя Москва» решила узнать, как долго сохранятся такие цены и что будет с рынком недвижимости в осенний сезон.

По словам ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, на рынок аренды жилья повлиял ряд факторов, в том числе снижение деловой активности и туристического потока.

— К сожалению, такая тенденция для арендодателей не самая выгодная и перспективная, — говорит он. — А вот для арендаторов появился шанс снять жилье по более приемлемым ценам, да и выборка расширилась. В целом для экономики страны снижение цен на аренду является отрицательной динамикой. Однако, по прогнозам, она будет сохраняться до октября 2022 года.

Ракута отметил, что к осени ситуация может несколько улучшиться, то есть небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября. Но в этом году рынок жилья, по словам спикера, не вернется уже к показателям и ценникам, которые были до февраля 2022 года.

На ситуации сказывается в том числе и уход западных агрегаторов, занимающихся посуточной арендой. А бизнес, который сохранился в этом сегменте в стране, перешел на долгосрочную сдачу.

— Замен и аналогов пока не разработано, но когда такие площадки запустят, рынок начнет оживать, — заметил Ракута.

При этом эксперт уточнил, что к показателям прошлого года удастся выйти к лету 2023 года.