Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Отрицательная динамика»: как изменятся цены на аренду жилья осенью 2022 года

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Отрицательная динамика»: как изменятся цены на аренду жилья осенью 2022 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аренда однокомнатной квартиры в России подешевела на 13 процентов с начала текущего года. Такие данные приводит портал «Мир квартир». Согласно информации агрегатора, сегодня снять однокомнатную квартиру в Москве в среднем можно за 39 194 тысячи рублей, что на 12,9 процента ниже, чем было в прошлом полугодии. «Вечерняя Москва» решила узнать, как долго сохранятся такие цены и что будет с рынком недвижимости в осенний сезон.

По словам ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, на рынок аренды жилья повлиял ряд факторов, в том числе снижение деловой активности и туристического потока.

— К сожалению, такая тенденция для арендодателей не самая выгодная и перспективная, — говорит он. — А вот для арендаторов появился шанс снять жилье по более приемлемым ценам, да и выборка расширилась. В целом для экономики страны снижение цен на аренду является отрицательной динамикой. Однако, по прогнозам, она будет сохраняться до октября 2022 года.

Ракута отметил, что к осени ситуация может несколько улучшиться, то есть небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября. Но в этом году рынок жилья, по словам спикера, не вернется уже к показателям и ценникам, которые были до февраля 2022 года.

На ситуации сказывается в том числе и уход западных агрегаторов, занимающихся посуточной арендой. А бизнес, который сохранился в этом сегменте в стране, перешел на долгосрочную сдачу.

— Замен и аналогов пока не разработано, но когда такие площадки запустят, рынок начнет оживать, — заметил Ракута.

При этом эксперт уточнил, что к показателям прошлого года удастся выйти к лету 2023 года.

Недвижимость Жилье Аренда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте