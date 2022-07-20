Выходы станций метро и МЦК оборудуют звуковыми маячками до конца года

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До конца года количество маячков для слабовидящих и незрячих пассажиров столичного метро превысит одну тысячу. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 июля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем городской транспорт удобным для всех пассажиров. Особое внимание уделяем маломобильным людям. Чтобы им было легче ориентироваться в метро, мы внедрили систему аудионавигации — установили звуковые маячки на 45 станциях, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что устройство помогает пассажирам легче ориентироваться в метро и находить вход. На данный момент установлено 60 маячков на 45 станциях. Планируется, что до конца года они появятся на 281 станции метро и МЦК.

Накануне стало известно, что специалисты начали монтировать новые медиаэкраны в столичном метро. Нововведение появится на 199 станциях подземки. На экранах москвичам покажут все самое интересное о городском транспорте.