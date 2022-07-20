Движение на Варшавском шоссе перекрыто из-за ДТП

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Тульская улица, 43 Карта всех событий

Движение на Варшавском шоссе перекрыто из-за опрокинувшегося грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

Уточняется, что движение полностью перекрыто на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК).

Опрокинувшуюся бетономешалку подняли на колеса при помощи грузового крана, в данный момент проводится очистка проезжей части от разлитого бетона.

— Будьте внимательны. Выбирайте пути объезда, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в районе дома 43 по Большой Тульской улице. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с шоссе.