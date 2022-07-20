Туристический поезд «Культурный Петербург» прибыл в Северную столицу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На Балтийском вокзале Северной столицы 19 июля прошло торжественное мероприятие, приуроченное к запуску туристического поезда «Культурный Петербург».

Поезд следует по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Новый Петергоф — Санкт-Петербург — Павловск — Москва. Часть пути состав проходит на паровозной тяге с ретропаровозом. Продолжительность круиза составляет четыре дня и три ночи.

Сообщается, что переезды между городами будут происходить в ночное время, чтобы пассажиры смогли увидеть все основные достопримечательности российских городов. В Северной столице пассажиры смогут посетить уникальные музейные комплексы города на Неве, увидеть изысканный дворец в Петергофе и побывать в Царском селе. Также есть возможность посетить Музей железных дорог России.

Как отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, в настоящее время железнодорожный туризм активно набирает обороты, поэтому подобные поезда будут востребованы среди россиян, передает ФАН.

15 июля сообщалось, что между Санкт-Петербургом и Выборгом могут запустить дополнительную «Ласточку», поскольку дневные электрички часто бывают переполнены.