Риелтор рассказала, когда выгоднее снимать квартиру в столице

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Ведущий эксперт по продаже недвижимости, риелтор Марина Лашкевич рассказала, с чем связано снижение цен на аренду квартир в столице. В настоящее время цены снизились примерно на 6–12 процентов.

По словам риелтора, снижение цен связано с сезонными изменениями.

— Летом в Москве аренда всегда дешевле, так как увеличивается предложение за счет краткосрочной аренды квартир, то есть «летних» вариантов от дачников. В целом аренда в Москве дешевеет за счет роста количества предложений. Собственники ожидают, что квартиры будут опять дорожать до цен 2021 года, поэтому пока выставляют их в аренду, — пояснила эксперт в комментарии МИР 24.

Повышение стоимости аренды произойдет осенью, но не более чем на десять процентов.

Аренда однокомнатной квартиры в столице стоит в среднем 39 194 рубля, двухкомнатная квартира обойдется в 51 634 рубля.

Ситуация с арендой жилья в России к осени может измениться к лучшему. Так, небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.