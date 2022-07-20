Ликвидировано возгорание административного здания в Таганском районе
Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в административном здании в Таганском районе. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.
По данным ведомства, ночью 20 июля на пост МЧС поступило сообщение о возникшем возгорании кровли здания по адресу улица Большие Каменщики, дом 9сА. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы в течение двух часов ликвидировали огонь. В Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы» уточнили, что пострадавших в пожаре нет.
В понедельник, 18 июля стало известно о ликвидации очага возгорания в автосервисе в поселке Марьино. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.