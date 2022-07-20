«Новая высота»: Захарова высмеяла ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о Байдене

Фото: МИД РФ

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер перевела на английский отрывок из книги «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 20 июля.

Так Захарова прокомментировала ответ Жан-Пьер на вопрос журналистов о том, чем президент США Джо Байден занимался последние два дня. Пресс-секретарь Белого дома предположила, что он «был очень занят проблемами американского народа».

— В нашем ремесле взята новая высота. Вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД РФ заявила, что Соединенные Штаты уже ввели и продолжают вводить ограничительные меры в отношении России, так что угроза новых санкций при вхождении освобожденных от киевского режима районов Украины в состав РФ «цели не достигла».