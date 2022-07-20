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Андрей Бочкарев: Построено здание для связи метро, МЦК и железной дороги в ТПУ «Нижегородская»

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: Построено здание для связи метро, МЦК и железной дороги в ТПУ «Нижегородская»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Завершено строительство объединенного здания эксплуатационного персонала, входящего в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Многофункциональный объект органично свяжет существующую транспортную инфраструктуру метро, МЦК и железной дороги Горьковского направления. Комплекс будет использоваться для пересадок пассажиров общественного транспорта, в нем также разместятся службы столичного метрополитена, — сказал он.

Заммэра добавил, что общая площадь здания с атриумом составляет почти 18 тысяч квадратных метров. Помимо зоны для распределения пассажиропотоков, внутри находится зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что пассажирам будет удобно пользоваться новым зданием — через него они смогут войти на станцию метро «Нижегородская», а затем по подземному переходу попасть к одноименной платформе Горьковского направления МЖД.

Недавно Бочкарев сообщил, что современные детский сад и школа будут построены на территории создаваемого транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон» на юге столицы. По его словам, школа будет вмещать 300 учащихся, а детский сад рассчитан на 150 мест.

До этого в Москомстройинвесте рассказали, что в составе ТПУ «Владыкино» возведут многофункциональный комплекс.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Андрей Бочкарев
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