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Онколог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться при проблемах с кишечником

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Онколог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться при проблемах с кишечником
Фото: Pexels

При проблемах с кишечником усугубить состояние может не только жареная, соленая и острая пища, крепкие мясные бульоны. Онколог и проктолог Елена Смирнова составила список запрещенных продуктов.

Врач пояснила, что способствуют повышенному газообразованию и возникновению запоров некоторые привычные овощи. Например, лук и чеснок. Также следует отказаться от картофеля, редьки, капусты и бобовых.

— Ограничения должны стать вашим стилем жизни, если у вас частые обострения геморроя, — отметила она.

Кроме того, стоит снизить количество употребляемых сладостей, свежего хлеба. Из напитков стоит исключить крепкий чай, передает «Царьград».

До этого врачи из Новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина назвали пять признаков, при наличии которых необходимо провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта.

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