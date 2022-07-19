Онкологи перечислили пять признаков рака желудочно-кишечного тракта

Фото: depositphotos

Врачи из новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина назвали пять признаков, при наличии которых необходимо провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта.

По словам онкологов, первый из признаков — это частые боли в животе. Также следует насторожиться при наличии изжоги и немотивированной слабости на протяжении долгого времени.

Кроме того, отсутствие аппетита и бледность могут указывать на развитие онкологии.

Специалисты подчеркнули, что своевременная диагностика болезни увеличивает вероятность благоприятного исхода лечения, сообщается на портале «Газета.Ru».

Известный врач и телеведущий Александр Мясников развенчал распространенные мифы об онкологических заболеваниях. По его словам, заболеваемость раком «молодеет» не только в России. Это характерно для всего мира.