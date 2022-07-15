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Врач Мясников опроверг распространенные мифы об онкологических заболеваниях

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников опроверг распространенные мифы об онкологических заболеваниях
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Известный врач и телеведущий Александр Мясников развенчал распространенные мифы об онкологических заболеваниях.

По словам специалиста, заболеваемость раком «молодеет» не только в России. Это характерно для всего мира. Выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях стали чаще на фоне появления в стране нацпроектов в сфере здравоохранения и возможностей пройти профилактические обследования, сообщает ФАН.

Мясников добавил, что рак далеко не всегда сопровождается болью. Это характерно для поздней стадии заболевания.

На сегодняшний день в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» и созданы условия для борьбы с недугом. Мясников отметил, что в России используют передовые технологии для лечения онкологии.

Он добавил, что невероятные успехи в лечении рака показывают химиотерапия и иммуноонкология, появились лекарства, которые не применяли ранее, передает Nation news.

Доктор Эрик Берг рассказал о способах, которые помогут профилактировать онкологию.

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