Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи рассказали, как поддерживать здоровье витаминами после сорока лет

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи рассказали, как поддерживать здоровье витаминами после сорока лет
Фото: Pexels

Россиянам старше сорока лет следует внимательно следить за уровнем трех элементов в организме.

Как отмечают врачи, здоровье человека требует особого внимания по мере увеличения возраста. Необходимо своевременно восполнять малейший недостаток витаминов и необходимых веществ в организме.

Так, необходимо контролировать уровень магния. Этот элемент помогает справиться с головными болями и проблемами желудка. Также он необходим для избавления от мышечных спазмов. Для профилактики важно включить в рацион орехи, фасоль и зелень.

Витамин Е является необходимым элементом для сохранения молодости. Для восполнения дефицита этого витамина нужно включить в рацион арахис, фундук, кукурузное масло и семена подсолнечника.

Также стоит контролировать показатели железа в крови, передает Nation news.

Признаками дефицита витамина А у человека могут быть проблемы с кожей, зрением, а также разного рода инфекции. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

Здоровье Врачи Витамины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте