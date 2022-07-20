Военный эксперт Литовкин объяснил, почему утилизируют АПЛ «Дмитрий Донской»

Фото: Минобороны РФ

Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована из-за экономических соображений. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» — это уникальное сооружение. Ее аналогов не существует во всем мире.

— Эту АПЛ невозможно заменить. «Дмитрий Донской» — самая большая в мире подводная лодка. Она имеет длину два футбольных поля, а также в ней находится два реактора. Эти уникальные подводные лодки могли нести 20 ракет, на каждой по 10 боеголовок. Одним ее залпом можно было уничтожить половину континента. В России было шесть таких АПЛ. Однако ракеты для них были сделаны на Украине. После распада СССР их нечем было заменить, поэтому все подводные лодки 941-й серии были утилизированы или стоят в очереди на уничтожение, — сказал он.

Эксперт отметил, что эксплуатация атомной подводной лодки «Дмитрий Донской» обходится очень дорого для российского бюджета.

— АПЛ «Дмитрий Донской» повезло в том, что она стала опытовой подводной лодкой. Там заменили шахты для испытания ракеты «Булава». Она существовала в таком положении длительный промежуток времени, чтобы помогать поставить на боевое дежурство и принять на вооружение ракету. Сейчас эксплуатация этой лодки стоит очень дорого. Дело в том, что она требует много воздуха высокого давления, электричества, работы реакторов и горюче-смазочных материалов. В море она практически не выходит, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» заявил, что «Дмитрий Донской» мог бы стать музеем и прививать чувство гордости за российский военно-промышленный комплекс.

— На мой взгляд, эту лодку можно было бы оставить и поставить на причал как музей. В мире не было и нет таких АПЛ. Мне не понятно, почему ВМФ решил ее утилизировать с точки зрения памяти и воспитания последующих поколений с чувством гордости за наш военно-промышленный комплекс, — считает специалист.

В начале июля первый носитель «Посейдонов» — подлодку «Белгород» — передал Военно-морскому флоту России завод «Севмаш». Новая подлодка предназначена для решения различных задач в научной сфере и проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, на ее борту могут быть размещены спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.