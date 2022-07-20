Эксперт назвал основные тренды внутренней миграции

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Cпециалист в области миграционных процессов Владимир Волох перечислил основные проблемы внутренней миграции.

Эксперт отметил, что по-прежнему не решается проблема оттока населения с приграничных и северных территорий, а также перемещения на запад.

— Внутренняя миграция присутствует, есть ряд негативных трендов. Это касается оттока населения с восточных рубежей, мы наблюдаем, что количество населения в приграничных территориях у нас сокращается. Надо посмотреть по северным регионам –— что делать, есть проблемы. Дальний Восток, Сибирь — люди уезжают на запад. А там нужны трудовые ресурсы, население, в европейской части население увеличивается, — рассказал он в комментарии НСН.

Он также добавил, что мигранты из других стран, которые приезжают в Россию на заработки, совершают максимум 3,7 процента преступлений. Он призвал не драматизировать ситуацию, но ответственно подходить к изучению каждого правонарушения.

До этого председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек появление в России новых городов-миллионников.