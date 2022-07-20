Врач объяснил, почему среди японцев так много долгожителей

Фото: pixabay.com

Япония занимает первое место в мире по количеству долгожителей. Тенденция к долгожительству в стране объясняется очень низким уровнем заболеваемости атеросклерозом.

Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига отметил, что низкая заболеваемость атеросклерозом связана с рационом японцев. В рационе преобладают растительная пища, рыба, обязательны яйца. Согласно данным зарубежных исследователей, японцы съедают ежедневно больше яиц (на душу населения), чем съедают в любой другой стране.

Врач отметил, что не стоит есть яйца каждый день, но стоит съедать примерно четыре штуки в неделю. В их составе имеются полезные вещества, положительно воздействующие на работу внутренних органов. Употребление яиц позволяет снизить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, передает Царьград.

Среди изобилия продуктов существуют и те, которые способны продлить человеку жизнь. На какую еду стоит особенно обратить внимание, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.