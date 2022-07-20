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Роспотребнадзор: Предпринимаются все меры для исключения риска завоза бубонной чумы в РФ

Елена Самойлова
Общество
Роспотребнадзор: Предпринимаются все меры для исключения риска завоза бубонной чумы в РФ
Фото: shutterstock

В России принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения бубонной чумы. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Днем ранее бубонную чуму диагностировали у пациента в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Власти решили ввести в районе четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

— Территория, где произошло заражение, находится на расстоянии порядка тысячи километров от российской границы. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения заболевания, — цитирует сообщение Роспотребнадзора агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что служба контролирует проведение профилактических мероприятий, среди которых вакцинация уязвимых групп граждан, проживающих на территории природных очагов.

До этого стало известно, что более десяти человек на юге Танзании заразились неизвестной болезнью, трое из них умерли. По словам главы медицинской службы страны Айфело Сичвале, вспышка произошла в области Линди. Так, в одну из местных больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью. Сейчас в стране насчитывается 11 заболевших.

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