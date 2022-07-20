Блогеров и СМИ пригласили принять участие в конкурсе «Десятилетие восстановления»

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Ведется прием заявок на конкурс СМИ и блогеров «Десятилетие восстановления», организатором которого выступает Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Творческий конкурс призван обратить внимание на состояние экосистем страны. Это часть глобального проекта, проводимого в 2021–2030 годах для экологического оздоровления планеты.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября 2022 года включительно. Организаторы уточнили, что принимаются материалы, которые были опубликованы в печатных СМИ, вышли в теле- или радиоэфире или опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в период с 1 января по 30 сентября 2022 года включительно.

Отмечается, что каждый участник может заявить на конкурс неограниченное количество материалов.

Победители конкурса будут известны в декабре 2022 года. Участники, занявшие призовые места, могут рассчитывать на денежную премию: 50, 40 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

С более подробной информацией и номинациями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ВООП.

До этого стало известно о продлении приема заявок на получение грантов в сфере делового и молодежного туризма.