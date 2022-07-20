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Мишустин: Кабмин продлит компенсацию расходов малому бизнесу на использование СБП

Анастасия Колоскова
Экономика
Мишустин: Кабмин продлит компенсацию расходов малому бизнесу на использование СБП
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России продлит до конца года компенсацию расходов малому бизнесу на использование системы быстрых платежей (СБП). Об этом в среду, 20 июля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Правительство продлит до конца года действие программы компенсации расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, реализуемой по поручению президента. По ней небольшим магазинам и предприятиям, компаниям, кафе, ресторанам возмещается банковская комиссия при оплате потребителями их товаров и услуг, — сказал председатель правительства.

Он отметил рост интереса к этому инструменту, а также увеличение числа компаний, которые принимают участие в программе. По словам Мишустина, сервис СБП удобен как для предпринимателей, так и для покупателей.

СБП стал альтернативой привычных расчетов с использованием банковских карт. Премьер-министр выразил надежду, что продление программы поможет малому и среднему бизнесу в непростых экономических условиях и положительно отразится на популярности сервиса, передает ТАСС.

В Госдуму 8 июля внесли законопроект, согласно которому за переводы одного физлица денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках, в том числе с использованием СБП и финансовых платформ, комиссия взиматься не будет.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение запрета на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения, на приобретение и отказ от приобретения вкладчиком дополнительных финпродуктов и услуг.

Система быстрых платежей (СБП) Правительство РФ Михаил Мишустин
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